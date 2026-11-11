巴西圣保罗大奖赛的赛事干事因不安全地驶离维修区，对梅赛德斯车手、一级方程式冠军基米·安东内利处以5秒罚时。这项处罚未影响车手的成绩：在11月8日于圣保罗英特拉格斯赛道举行的比赛最终排名中，他仍位列第五，The Rio Times报道。

赛事干事的决定

赛事干事认定，安东内利的12号赛车获准驶离维修位时，43号Alpine赛车的弗朗科·科拉平托正沿维修区快速通道接近。梅赛德斯承认，本可以以更安全的方式安排此次放车。比赛结束后，安东内利的成绩被加罚5秒。

处罚实施后，他在队友乔治·拉塞尔之后约7秒完赛，后者获得第四名。与此同时，安东内利对排名第六的迈凯伦车手奥斯卡·皮亚斯特里的优势约为15.5秒，因此车手的名次没有变化。

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比赛结果及下一站

迈凯伦车手兰多·诺里斯赢得了这场雨战，以14.6秒领先红牛车手马克斯·维斯塔潘。梅赛德斯在圣保罗提前锁定了车队总冠军。安东内利在发车后超越诺里斯取得领先，但在大约第20圈时于第一个弯道打转，失去了第一名的位置。

安东内利于11月1日在墨西哥城提前成为赛季冠军。下一站一级方程式比赛——拉斯维加斯大奖赛——将于11月21日举行，之后赛历安排11月29日在卡塔尔比赛，以及12月6日在阿布扎比赛。

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