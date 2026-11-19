在拉斯维加斯大奖赛前，F1车手支持在2030年代可能恢复V8发动机。国际汽车联合会主席穆罕默德·本·苏拉耶姆此前曾暗示这一可能性，他发布了一段赛车引擎声的视频，并配文称V8即将回归。

该联合会还发布了一张图表，显示FIA、F1管理层和发动机制造商原则上已就自2030年起恢复V8达成一致，但该帖文随后被删除。据天空体育报道，现行的动力单元规则适用至2031年，而潜在新动力单元的参数仍有待商定。

车手的支持

梅赛德斯车手乔治·拉塞尔表示，他希望看到V8回归，并提到了老式发动机独特的高亢声浪。同时，他认为F1需要混合动力部分：他说，仅靠内燃机无法提供所需的功率。拉塞尔认为，将V8与能够增加400至500千瓦功率的电动部分结合，或可让赛车拥有超过1000马力的动力。

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基米·安东内利也称可能的规则变化令人兴奋，并指出赛车可能会减重约70公斤。他补充说，许多人都会期待V8回归。

维斯塔潘和汉密尔顿的保留意见

马克斯·维斯塔潘曾因电池功率占比过大而批评现行动力单元，他称V8可能回归是朝着正确方向迈出的一步。同时，他强调该决定尚未得到确认。这名车手表示，如果由他自己选择，他会选择自然吸气发动机，但也承认保留涡轮增压器有实际原因。

刘易斯·汉密尔顿表示，一切将取决于具体的技术规则，以及是否能够恢复他认为在V6时代所缺少的声音。F1使用V8发动机的最后一个赛季是在2013年。

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