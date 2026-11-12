在波兰，由IBRiS受《Rzeczpospolita》报委托进行的一项民调显示，公民联盟（KO）以29%的支持率领先。法律与公正党（PiS）获得16.5%的选票——这是PiS在该报委托进行的民调历史上的最低结果，Polsat News报道。

各党支持率变化

与9月进行的类似调查相比，KO的支持率下降了1.9个百分点，PiS下降了0.8个百分点。位居第三的是“联盟党”，支持率为13.2%，比9月低2.1个百分点。

格热戈日·布劳恩的“波兰王冠联盟党”获得10.5%的支持率，增加了0.5个百分点。“新左翼”维持7.6%的结果。马泰乌什·莫拉维茨基的“发展加”获得6%，下降了0.4个百分点。

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KO的合作伙伴均低于选举门槛：波兰人民党为4.2%，“波兰2050”为0.4%，Razem为4.1%。Razem的支持率上升了一个百分点。

投票率和议席估算

宣称将参与投票的比例几乎没有变化，为59%。与此同时，表示坚定准备参加选举的受访者比例从9月的41%上升至50%。

雅盖隆大学教授雅罗斯瓦夫·弗利斯将民调结果换算为议会席位。按基准情景，KO可能获得188席，PiS获得96席，“联盟党”获得72席，“波兰王冠联盟党”获得53席，“新左翼”获得31席，“发展加”获得20席。10月15日联盟将拥有219席，而多数席位需要231席。IBRiS于11月6日至7日在1069人中进行了调查。

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