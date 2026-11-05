对在美洲国家和撒哈拉以南非洲开展的两项临床试验数据的分析显示，在VRC01抗体输注结束后，部分参与者被诊断出感染了被认为对该抗体更具耐药性的HIV。据News-Medical报道，第80周后，此类诊断数量多于安慰剂组。

两项试验的数据

由Allan deCamp领导的研究人员分析了HVTN 704和HPTN 085试验的结果。参与者接受了为期80周的VRC01输注，科学家还单独研究了第80周至第104周这一输注已经结束的时期。

VRC01属于广谱中和抗体，正被视为预防HIV感染的潜在手段。根据分析结果，该抗体起初对被认为对VRC01高度敏感的HIV毒株提供了66.3%的预防有效性。

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对未来研究的意义

第80周后，在一些参与者中检出了被认为对VRC01更具耐药性的HIV。结果表明，联合多种类型的抗体对于更充分地抑制病毒以及预防易感人群发生突破性感染具有重要意义。

作者还指出，在未来针对HIV-1广谱中和抗体的试验中，应安排在输注结束后较长时间内进行病毒检测。

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