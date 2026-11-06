在人类大脑皮层中，具有大规模遗传变化的神经元比例在出生后急剧下降。这是发表在《Nature》期刊上的一项研究的作者得出的结论：在产前样本中，约26–33%的神经元检测到DNA片段拷贝数变异，而出生后这一比例约为6–7%。

据News-Medical报道，这些结果可能表明，发育中的大脑会选择性清除具有显著基因组异常的细胞。同时，研究人员并未直接确定这种清除的机制。

不同年龄样本的分析

科学家分析了23名捐赠者的死后脑组织样本，年龄从胎儿发育第14周到90岁以上不等。他们采用两种单细胞全基因组测序方法研究了2357个神经元细胞核；其中1907个基因组通过了严格的质量控制。

研究团队还单独研究了44,861个细胞核中的染色质可及性和基因表达。在婴儿中，约7.1%的神经元发现了大规模DNA拷贝数变异；而在60岁以上的人群中，这一比例为4.8%。在将自身数据与此前六项研究合并后，作者估计，在出生时，约三分之一的神经元可能存在这类变化，随后其发生率每年约下降0.27个百分点。

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与程序性细胞死亡的可能关联

在产后样本中发现的具有遗传变化的神经元，其与突触功能相关的基因网络活性较低。其中一个细胞亚群还表现出更明显的凋亡和自噬分子标志——这两种过程与细胞死亡和细胞再循环有关。

作者还在胎儿皮层组织中发现了微核——含有染色体或其片段、并与主细胞核分离的小型结构。在约6%的细胞核旁发现了微核，且此类结构随年龄增长而更少见。研究人员推测，具有影响剂量敏感基因或突触调控变化的神经元，在大脑发育过程中可能更常被清除。

这些结论存在局限性：研究涵盖的捐赠者相对较少，且未包含妊娠第三孕期的样本。此外，科学家比较的是不同个体的组织，而非随时间观察相同的神经元，因此，对细胞选择性清除的判断是基于年龄差异和分子标志得出的结论。

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