一项对1.5万多处南极冰崖的研究显示，即使冰崖快速崩塌，也不一定会导致冰川持续向大陆内部退缩。麻省理工学院和伍兹霍尔海洋研究所的团队分析了2019年至2023年的卫星观测数据，ScienceDaily报道。

研究结果发表在《科学》期刊上。研究人员发现，最高的冰崖确实可能崩塌，其后方的冰川退缩速度也可能快于现有模型的预测。不过，在研究地点，这种退缩是短暂的：随后冰川趋于稳定，部分冰川再次向海洋方向推进。

高度并非唯一因素

此前，科学家认为，高度超过约100米的冰崖会因自身重量而变得不稳定。根据海洋冰崖不稳定性理论，其崩塌可能会在冰川更靠内陆的位置暴露出一面更高的冰墙，并导致这一过程重复发生。

NASA的ICESat-2卫星使研究人员能够以三个月为间隔测量冰崖高度。被分析冰崖的平均高度约为30米，尽管其中一些超过了100米。为进行更详细的分析，团队选取了四个拥有最高冰崖的区域：高度约为100米，其中最高的一处达到127米。

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冰下地形与冰混合物

研究人员得出结论，影响冰崖稳定性的并不只有其尺寸。在较为静止的冰墙前方，积累了更厚的海冰和冰山碎块混合物，即冰混合物。它可能支撑冰崖。水深较大、对冰墙施加更大压力，也可能是一个额外因素。

研究人员还将冰川停止退缩与冰下地形的隆起联系起来。这类隐藏在冰层下的隆起会减小其上方冰层的厚度，因此可能降低暴露冰崖的高度。此外，高冰崖在崩塌过程中变薄得更快，转变为较低、且可能更稳定的冰崖。

论文作者强调，为了更准确地评估南极未来对海平面上升的贡献，模型必须考虑冰下基底地形、冰层变薄速度、水深以及冰混合物的影响。

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