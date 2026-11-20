美国民主党在赢得中期选举后，围绕未来路线仍存在严重分歧。在丹佛举行的 What’s Next 会议汇集了超过2000人，与会者讨论了与总统唐纳德·特朗普政府可能开展的合作、对其活动的调查以及党内领导层问题，BBC News报道。

据该媒体报道，民主党赢得了对国会两院的控制权：以超过80个席位的优势获得众议院多数，并在参议院增加了9个席位。在丹佛，与会者还讨论了哪些议题为该党带来胜利，以及如何在未来保持这一成果。

合作还是对抗

得克萨斯州当选参议员詹姆斯·塔拉里科呼吁民主党人与特朗普的共和党政府合作。他将在1月以37岁的年龄成为参议院最年轻的成员。他的提议在会场引发了不同反应。一些与会者建议共同推进经济议程，包括扩大医疗保障覆盖范围和降低通胀。

来自阿拉巴马州的众议员肖马里·菲格斯警告该党不要只专注于与特朗普的对抗，并强调美国民众日常问题的重要性。与此同时，来自马里兰州的女众议员安吉拉·奥尔斯布鲁克斯表示，选民期待问责，并支持对特朗普政府进行透明调查。

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领导层与加沙战争

为期两天的会议由政治委员会 Majority Democrats 组织，该委员会于去年在党内左翼和中间派之间关系紧张的背景下成立。医疗保健和加沙战争仍是主要争议议题。一些知名左翼代表没有出席活动，其中包括亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯和当选参议员阿卜杜勒·埃尔-赛义德。

在会议上，手持巴勒斯坦旗帜的抗议者表达了对党内领导层的不满。尤其是，他们批评了参议员查克·舒默，认为他是中间派建制派的代表。来自马里兰州的参议员克里斯·范霍伦正在竞选参议院多数党领袖一职。抗议者还打断了众议员哈基姆·杰弗里斯的演讲，他可能成为美国众议院首位黑人议长。

舒默和杰弗里斯支持继续向以色列提供军事援助，而包括埃尔-赛义德在内的一些新国会议员则主张停止美国向以色列提供无条件军事援助。同时，多名与会者强调，民主党人应专注于降低公民成本，并为选民提供实际解决方案。

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