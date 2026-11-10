美国加州大学欧文分校的神经科学家发现，在春季切换至夏令时后，员工更常点击模拟钓鱼邮件中的链接。正如News-Medical报道，在调表后的周一，这一指标比前一个周一高出13%。

对逾1.1万名员工的测试

研究人员分析了一项网络安全意识提升活动的结果，该活动覆盖了美国一家大型机构的逾1.1万名员工。该机构的IT团队每隔几个月就会向员工发送看似钓鱼邮件的信息，以检查有多少收件人会点击其中的链接。

在春季切换至夏令时后的周一，人们可能会少睡最多一小时，点击链接的员工比例为17.76%。前一个周一该比例为15.56%。研究作者认为，即使是短暂的急性睡眠减少，也可能影响日常情境中的决策。

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结果发表于PNAS

研究结果发表于《美国国家科学院院刊》（Proceedings of the National Academy of Sciences）。研究负责人、加州大学欧文分校神经生物学与行为学系副教授埃坦·谢赫特曼指出，睡眠不足的后果可能不仅限于网络安全，还可能影响其他日常决策。

研究人员还将结果与美国关于季节性调表的讨论联系起来。他们表示，永久采用标准时间比永久采用夏令时更符合人体内部生物钟。他们呼吁雇主和网络安全公司在员工睡眠可能受到干扰的时期考虑相关风险，包括节假日或大型体育赛事之后。

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