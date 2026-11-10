波兰国家铁路事故调查委员会确认，在华沙—多罗胡斯克线路米卡站点附近的铁路发生爆炸后，共有11列火车驶过受损路段。正如Polsat News报道，报告指出，基础设施运营商和承运商对行车安全威胁的识别不足。

货运列车下方发生爆炸

委员会称，2025年11月15日20时52分，编号524021的货运列车第三节空车厢下方发生爆炸。该列车运行于格但斯克-北港—普瓦维-阿佐蒂线路。爆炸装置被安放在索博莱夫—日琴区间的右侧钢轨上。

爆炸折断了右侧钢轨并破坏了其完整性。发生爆炸时位于其上方的PKP Cargo列车司机仅听到微弱声响，并认为是受电弓与接触网接触所致。在确认接触网和机车设备运行正常后，他继续驶往登布林站。

委员会的意见

爆炸后，11列火车驶过受损地点，导致钢轨进一步损毁。最终，缺失的钢轨路段长度达到1.16米。委员会还指出，PKP PLK没有遵守Ir-1指令的要求：如获悉或怀疑存在危险，值班员应下令加强谨慎或降低速度，并以书面形式通知列车乘务组。

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11月16日上午，登布林地方行车控制中心的值班员收到PKP Intercity编号13109列车司机的报告，称在第91公里处行驶颠簸。委员会认为，他仅口头将这一信息转告给Koleje Mazowieckie编号12713列车的司机。后者在比值班员所指位置近约450米处发现钢轨缺陷，但尽管进行了制动，仍驶过了缺失路段。列车没有长时间失去与钢轨的接触，其前部停了下来。

委员会得出结论，PKP PLK在具有国家意义的线路上采用的防护措施，未能充分有效地防止第三方行为，包括恐怖主义、蓄意破坏和破坏活动。委员会认为，爆炸装置安放地点的选择旨在使列车脱轨的潜在后果最大化：该处为未开发地区，有高路堤、弯曲轨道，救援人员难以抵达。

在米卡蓄意破坏案中，两名乌克兰公民叶夫亨尼·伊万诺夫和奥列克桑德尔·科诺诺夫被怀疑涉案，并已被通缉。初步数据显示，他们可能受俄罗斯联邦情报部门指使行事；俄罗斯联邦是侵略国。此外，2025年11月15日至16日，在戈翁布站附近，一列载有475名乘客的列车因接触网受损而被迫紧急制动；其断裂部件击穿了车厢玻璃。

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