在美国，黄仁勋辞去英伟达职务后，可能损失约1.08亿美元的股票薪酬，因为这些股票的权利尚未归属他本人，NDTV World报道。该媒体称，英伟达的规定 предусматривают，在高管在公司连续任职结束后，未归属的RSU将被取消。

股票形式的奖励

RSU是限制性股票单位，在满足既定条件后可以转换为股票。据NDTV World报道，黄仁勋拥有约34.6万份此类单位；如果公司达到规定指标，他可根据英伟达的激励计划获得约31万股股票。

该媒体指出，他将损失的奖励价值约占其财富的0.08%。彭博亿万富豪指数估计黄仁勋的财富为1384亿美元。

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在公司的持股

据彭博社报道，黄仁勋近97%的财富来自英伟达普通股。他控制着这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司约3.5%的投票权。英伟达只有一种股票类别，因此黄仁勋没有优先投票权。

NDTV World还报道称，在此前两年中，黄仁勋每年获得约750万美元的现金薪酬。据该媒体称，在他辞职后，英伟达股票在纽约一度下跌14%，但最终收盘下跌4.3%，至每股166.19美元。

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