在澳大利亚，曾预订西澳大利亚州金伯利地区酒店住宿的旅客，在第三方预订系统供应商RMS发生数据泄露后，开始收到网络钓鱼信息。据澳大利亚广播公司新闻报道，攻击者获取了来自该国不同地区客户的姓名、联系方式和预订信息。

包含预订信息的消息

悉尼居民卡梅伦·克雷格表示，他在WhatsApp上收到一条关于其计划入住布鲁姆市Cable Beach Club的消息。对方要求他点击链接并输入付款信息，否则其预订将被取消。

消息中包含他的全名和正确的旅行日期，因此克雷格起初认为该消息是真实的。他点击了链接并输入了部分信用卡信息，但会话中断。随后他注意到，该消息来自一个国际号码，且预订代码与他的真实代码不符。

克雷格表示，他向Cable Beach Club管理层报告了该事件，度假村随后通知了住客。度假村代表未向澳大利亚广播公司新闻发表评论。

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调查仍在进行

同样使用RMS Cloud进行预订的Kimberley Accommodation Group表示，已收到住客关于类似诈骗企图的报告。该公司董事总经理丹妮尔·哈特表示，攻击者使用真实的预订数据，并要求客户确认银行卡信息或进行付款。

该公司建议住客不要回复意外收到的信息，不要点击链接，也不要提供付款信息。RMS表示，其环境中的未经授权活动已得到控制，对事件规模和后果的调查仍在进行。RMS首席执行官亚当·塞斯基斯指出，信用卡数据和支付信息在该事件中未遭泄露。

对其他住宿场所的风险

默多克大学网络安全讲师布里安娜·奥谢表示，网络钓鱼骗局变得更具迷惑性，因为它们利用了紧迫感、恐惧、权威和信任。她称第三方系统是黑客颇具吸引力的目标，并表示该事件可能对其他住宿供应商产生影响，包括小型旅馆和为轮班工作人员提供的临时住宿。

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