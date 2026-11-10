在美国圣迭戈，一名来自海地的8岁男孩的亲属无法确定其下落。11月4日，联邦移民部门在一次预约期间将该儿童带走。加利福尼亚州民主党国会议员胡安·巴尔加斯表示，他正致力于让这名男孩与亲人团聚，《卫报》报道。

NBC新闻获得的视频显示，男孩被三名持枪官员带走。据其家人称，这名儿童被要求前往参加一次例行移民预约。巴尔加斯表示，这名三年级学生的下落不明，并称拘留儿童并将其与社区和同学分离是不人道的。

儿童与亲属生活

据维权组织Haitian Bridge Alliance称，这名男孩就读于圣迭戈的Fay小学，在父亲去年被驱逐出境后，一直由叔叔和表兄弟姐妹照料。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Haitian Bridge Alliance执行主任格琳·约瑟夫告诉NBC新闻，叔叔陪同男孩前往预约。根据她掌握的信息，儿童随后被移交给难民安置办公室（ORR），该机构隶属于美国卫生与公众服务部。

国土安全部的立场

美国国土安全部一名发言人表示，移民与海关执法局（ICE）出于“谨慎考虑并为确保其安全”而将儿童置于监护之下。该发言人称，叔叔无法证明其拥有合法监护权，因此官员必须根据联邦反人口贩运法律，以无陪伴外国儿童的身份将男孩置于监护之下。

该部门还否认这名三年级学生被安置在拘留中心。该部门补充称，男孩没有合法移民身份，是由父亲带到美国的，而其父亲后来被驱逐至墨西哥。约瑟夫指出，由于父亲遭突然驱逐出境，家人没有机会正式办理儿童监护权。

关注我们在