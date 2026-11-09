在英国，81岁的英国作家M·约翰·哈里森成为布克奖历史上最年长的获奖者。他凭借反乌托邦小说《The End of Everything》获得了5万英镑奖金，ABC News Australia报道称。

一部关于入侵后世界的小说

这本书的故事围绕菲利普·坦南特及其姑妈、艺术家玛妮展开。他们生活在英格兰南部，彼时距离一场导致社会崩溃的神秘入侵已经过去了数十年。小说开篇，收集废弃物品的菲利普在海滩上发现了一件神器——入侵者iGhetti留下的生物装置——并将其带到姑妈家中。

记忆力正在衰退的玛妮对这项发现保持警惕。她觉得这个物件在他们交谈期间变大了。哈里森表示，创作这部小说的最初动因是2008年全球金融危机。据他所说，这本书的主题和讽刺源于时事。

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评审团一致决定

布克奖评审团主席、古典学研究者玛丽·比尔德将这部小说描述为透过未来棱镜展现的当代政治。她指出，这本书将末日描绘成一个不可理解的事件，在此之后旧规则失去意义，但同时也给读者留下了乐观感。

评审团一致选择《The End of Everything》为获奖作品。评审团成员包括作家帕特里夏·洛克伍德和Pulp乐队主唱贾维斯·科克尔。这部小说超过了此前布克奖得主道格拉斯·斯图尔特和马龙·詹姆斯的新书，以及伊丽莎白·斯特劳特、卢克·肯纳德和丽贝卡·佩里的作品。

哈里森写作约60年，他的第一篇短篇小说于1966年发表。他还因2006年的小说《Nova Swing》而知名，该书获得了阿瑟·C·克拉克奖和菲利普·K·迪克奖。这位作家此前从未入围布克奖短名单，但在2022年曾担任该奖评审团成员。

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