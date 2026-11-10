在法国，作家米歇尔·维勒贝克被控协助煽动针对某一群体的歧视、仇恨或暴力。巴黎附近楠泰尔法院的一名预审法官于周二作出这一决定，RMF24报道称，并援引《费加罗报》消息。

案件在收到投诉后立案

诉讼程序是在法国清真寺联盟以及反种族主义与人民友好运动提出刑事投诉后启动的。这些组织对维勒贝克在与哲学家米歇尔·翁弗雷进行的一次长篇采访中发表的言论提出异议。

这场对话于2022年11月刊登在由翁弗雷出版的《Front Populaire》杂志上。指控涉及协助基于人们的出身或宗教归属煽动歧视、仇恨或暴力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

作家的立场

维勒贝克在采访中尤其谈到，在他看来，欧洲原住民正逐渐被移民取代。他还推测，这可能导致暴力，其中包括袭击清真寺和穆斯林常去的场所。

这名作家否认指控。他表示自己行使了言论自由，其言论不包含煽动仇恨或暴力的呼吁。若被判有罪，维勒贝克可能面临最高一年监禁和最高4.5万欧元罚款。

2002年，这名作家曾因发表批评伊斯兰教的言论而以煽动宗教仇恨罪名在法国法院受审。当时他被判无罪。

关注我们在