莫耶斯因EES错误或面临被禁止入境欧盟——《卫报》

在法国，英国作家乔乔·莫耶斯可能因数字出入境系统EES发生故障而面临两年禁止入境欧盟的处罚以及1万欧元罚款。该系统未记录她在5月旅行后离开葡萄牙的信息，因此记录中可能形成了她逾期停留的印象。据《卫报》报道。

度假后，莫耶斯被法国边防人员扣留，并被指控逾期停留。她表示，过去六个月内，她仅在欧盟停留了23天。马赛的一名高级边境管制官员警告这位作家，在错误得到纠正之前，不要尝试再次进入欧洲。

未被记录的离境

EES以申根区国家边境的生物识别检查取代了护照印章。英国脱离欧盟后，其公民在任何180天内最多可在申根区停留90天。如果系统认定某人超过这一限额，其可能面临遣返或最高1万欧元的罚款。

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这一问题涉及在进入欧盟时录入了生物识别数据、但离境时未被记录的旅客。夏季，由于技术困难和人员短缺，一些国家曾暂时停止使用EES，恢复人工护照检查。

旅客投诉

英国人简·诺兰及其丈夫也发现，EES显示他们可用于旅行的天数为零，尽管他们曾在法国停留40天，此后未再前往申根区。今年6月法国当局为避免排队而暂停EES时，他们返回英国时护照被人工盖章。

英国外交部表示，已知悉有关涉及英国人的EES记录不准确的报告，其中包括数据不完整以及对获得系统豁免人员的登记。该部门建议旅客保留最后一次离开欧盟日期的证明，并将发现的任何不一致情况告知边防人员。

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