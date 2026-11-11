德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯宣布了一项包含34项措施的计划，以应对德国联邦国防军中的性化不当行为。在首项此类研究结果公布后，他宣布将采取零容忍方针。该研究表明，军队中此类事件发生的频率高于官方报告统计所显示的水平，Tagesschau报道。

皮斯托里乌斯指出，这项研究可能揭示了令人不快的事实，但政策必须从认识现实开始。他表示，应对此类违规行为关乎对德国《基本法》所保障的人格尊严的尊重，也关乎部队的战备状态。

为受影响者提供外部支持

计划中的措施包括更好地向军人告知报告机制和可获得的帮助。部长强调，人们往往不知道现有的求助渠道。

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HELP咨询中心于11月初开始运作。在人员配备齐全后，该中心预计将每周七天、每天24小时接收求助请求。该中心在德国联邦国防军的层级体系之外运作，因此受影响者可以不直接向自己的指挥官求助。

指挥官的责任

皮斯托里乌斯还表示，指挥官对已报告事件作出的回应将影响他们担任领导职务的机会。在公务评估中，将单独考虑他们如何处理此类报告。部长表示，那些不能为他人树立榜样、容忍违规行为或未能一贯处理这些问题的人，将无法履行领导职能。

此外，该计划还规定成立一个独立调查小组，以直接在现场提供支持。皮斯托里乌斯承诺将继续开展关于军队中性化不当行为的研究和调查。

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