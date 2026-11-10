德国国防部长鲍里斯·皮斯托留斯11月9日表示，法德联合未来空战系统（FCAS）战斗机项目的失败，是由于工业伙伴无法达成协议。在柏林举行的法德议会大会听证会上，他表示，项目启动时对“意识形态上层建筑”投入了过多关注，而对组织结构和合同安排关注不足，AeroTime报道。皮斯托留斯还坚称，各国政府不应为联合项目的终止负责。

达索与空客之间的争端

FCAS计划开发新一代战斗机NGF、远程载具和作战云，旨在连接飞机、无人机及其他军事平台。2019年，达索航空与空客商定，由法国公司主导战斗机研发，空客则负责远程载具和作战云。当时，首架验证机飞行预计于2026年进行。

随后，两家公司就项目管理、责任分配和知识产权问题产生争议。西班牙加入后，空客代表了三个参与国中两个国家的工业界。达索首席执行官埃里克·特拉皮耶坚持要求公司对战斗机研发实施有效控制，而空客和德国工业界反对削弱其在决策中的作用。

各国的作战需求也不同：法国需要一款能够从航空母舰起飞并携带核武器的飞机，而德国没有提出此类要求。2026年6月，柏林终止参与联合NGF项目。

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德国考虑替代方案

皮斯托留斯确认，德国正考虑加入由英国、意大利和日本实施的全球作战航空计划（GCAP）。同时，他指出，合作伙伴多年来一直在商定合同条款，德国加入将需要获得他们的同意，并可能导致对现有安排进行长期审议。

柏林的另一个选择是由空客主导的独立欧洲项目。2026年6月，该公司与包括亨索尔特、MTU航空发动机公司和迪尔防务在内的七家德国航空航天和防务公司共同发起了Team Gen 6倡议。皮斯托留斯表示，德国计划在2027年第一季度就后续道路作出决定。

与此同时，法国正在推进自己的战斗机项目。法国总统埃马纽埃尔·马克龙于2026年7月确认，联合飞机和发动机项目已停止，但在FCAS其他组成部分，尤其是作战云方面的合作将继续。

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