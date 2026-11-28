匹兹堡钢人在一场NFL比赛中以27:5击败丹佛野马队。丹佛队遭遇赛季第三场失利，战绩为8胜3负；钢人队则在争夺季后赛席位中将战绩提升至7胜4负，天空体育报道。

半场前两次防守达阵

野马队四分卫博·尼克斯出现两次被抄截，并在掉球后失去球权。两次失误均以钢人队的防守达阵告终。T. J. 瓦特在对手达阵区内抢回尼克斯掉落的球，而杰伦·拉姆齐将一次抄截回攻36码达阵。

钢人队的另一次达阵由D. K. 梅特卡夫完成，他接到梅森·鲁道夫的22码传球。上半场，丹佛进攻仅推进58码，以5:24落后。野马队成为自1991年以来第三支在前两节推进不足60码、同时丢掉两次防守达阵的球队。

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尼克斯未能在下半场把握机会

第三节，尼克斯以一记22码传球找到杰伦·沃德尔，这成为下半场的第一次首攻。然而，丹佛未能利用几次机会。在里科·道德尔掉球、由莱利·莫斯抢回后，威尔·卢茨未能命中53码任意球。

随后，鲁道夫向罗曼·威尔逊完成一记37码传球，之后克里斯·博斯韦尔命中33码任意球，锁定最终比分。比赛末段，尼克斯又送出一次抄截——戴伦·埃弗里特在钢人队7码线完成拦截。

鲁道夫全场15次传球9次成功，推进142码并取得一次达阵。尼克斯40次传球22次成功，推进169码。里科·道德尔11次冲球推进71码，沃德尔则是丹佛接球码数最多的接球手——5次接球推进53码。

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