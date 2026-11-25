匹兹堡钢人队不会让四分卫阿隆·罗杰斯参加周五对阵丹佛野马队的比赛。梅森·鲁道夫将取代这位四届NFL最有价值球员，担任球队首发四分卫。

据天空体育新闻报道，俱乐部确认，42岁的罗杰斯将不会进入本场比赛的激活名单。尽管主教练迈克·麦卡锡周一曾表示，这位老将将继续担任首发四分卫，但球队仍作出了这一决定。

罗杰斯的低迷阶段

罗杰斯在钢人队连续负于辛辛那提猛虎队和费城老鹰队的两场比赛中表现挣扎。本赛季，他的传球完成率不足61%，这是自2008年成为绿湾包装工队固定首发四分卫以来最差的数据之一。

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罗杰斯已31次被擒杀，超过了他去年21次被擒杀的数据。罗杰斯以因这类擒杀损失257码位居联盟第一。

梅森·鲁道夫的机会

这次首发对鲁道夫将是一次重要挑战：在匹兹堡钢人队和田纳西泰坦队效力的七个赛季中，他仅19次以首发身份出战。罗杰斯正在进行他的第22个也是最后一个NFL赛季，再次与麦卡锡合作；两人曾于2010年随绿湾包装工队赢得超级碗。

本周早些时候，麦卡锡在谈及球队的两连败时表示，进攻必须有所提升，这也会影响四分卫的表现。他还敦促罗杰斯继续努力。

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