南澳大利亚政府计划禁止地方政府通过邮寄方式向司机发送由配备摄像头的车辆记录的停车罚款。检查人员将必须在车辆上留下纸质罚单或将其交给司机，ABC News Australia报道。

实际送达罚单

南澳大利亚州州长彼得·马利纳斯卡斯以阿德莱德市的Park Safe项目为例。该项目中，一辆配备摄像头的车辆扫描停放的汽车，并拍摄可能违规行为的照片。市议会此前表示，受过培训的工作人员会审核这些图像，并判断是否发生了违规行为。

马利纳斯卡斯表示，人工智能技术仍可继续使用，但如出现可能的违规行为，检查人员必须实际将罚单留在车辆上或交给司机。他解释说，这项规定旨在反对仅由配备摄像头的车辆和人工智能作出罚款决定的做法。他说，拟议规则以新南威尔士州的类似改革为蓝本。

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申诉罚款

阿德莱德市议会近期的一份报告指出，自年初以来，在提出复核申请后，平均有25%的被申诉罚款被撤销。旅游巴士运营商达拉斯·库尔在政府新闻发布会上表示，在Park Safe启动前，他没有收到过罚款；而在该项目实施后，他收到了“几十张又几十张”。

南澳大利亚地方政府协会主席希瑟·霍姆斯-罗斯表示，协会未就计划中的改革接受咨询。她还质疑，这一做法是否会扩展至其他不送达罚单的违规记录系统，包括交通信号灯摄像头和检测驾驶时使用手机的系统。

一名政府代表表示，停车执法不同于道路安全执法：停车罚款主要涉及静止车辆，而这不适用于超速行驶的汽车。政府还表示，计划与包括地方政府协会在内的利益相关方进行协商。

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