南澳大利亚州政府表示，老年护理机构床位短缺正显著影响救护车队伍在医院外的延误。州政府称，8月此类延误累计达到创纪录的5891小时；若具备所需床位，该数字本可低于2000小时。

南澳大利亚州卫生部长布莱尔·博耶在阿德莱德举行的一场会议上展示了相关模型，州政府、医疗卫生领域和工会代表参加了会议。他表示，目前公立医院约有500名患者因床位短缺而无法转入老年护理机构。在明年冬季高峰期，这一数字可能增至近700人。

与联邦政府的争议

在这场 посвящ于联邦老年护理危机的会议上，为联邦老年护理部长萨姆·雷留下了一个空座位。他未能出席：联邦政府解释称，这是由于活动通知时间较短以及日程冲突。ABC报道称，联邦方面提议博耶在堪培拉举行会面。

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正如ABC News Australia报道，联邦政府为其资金政策进行了辩护。联邦政府表示，今年早些时候公布的意向征集程序结果将释放1.345亿澳元，用于在阿德莱德五个地点新增268个床位。政府还表示支持每年建设约5000个额外的住宿护理床位。

围绕资金的相互指责

南澳大利亚州政府认为，要弥补这一缺口，需要增加一倍的床位。联邦当局则表示，在各州抱怨患者出院延误后，已根据《国家卫生改革协议》提供20亿澳元专款，用于老年护理服务。按联邦方面的说法，各州并未将这些资金用于指定用途，而是将其投入医院。

州反对党卫生事务发言人杰克·巴蒂支持举行此次会议，但强调需要有具体承诺、时间表和结果。

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