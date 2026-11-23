韩国当局表示，在该国主要股指KOSPI周一下跌5%后，如有必要，将准备稳定股市。受市场对人工智能相关资产的担忧以及科技股更广泛抛售的影响，该指数继续下跌。

准备动用资金

财政部长李贤一在世宗市举行的新闻发布会上表示，当局将根据市场情况决定是否启动相关措施。他说，外部不确定性产生重大影响，导致股市波动性显著上升，因此政府正在准备可在适当时机采取的措施。

当局周日已表示，如果形势恶化，将立即动用市场稳定基金。上周，韩国基准指数跌至10个月低点，Channel NewsAsia报道。

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经济评估与外部风险

李贤一还表示，韩国经济保持强劲势头，若当前趋势持续，明年增速可能处于3%区间的上端。同时，他称外部风险严重，特别指出人工智能行业周边的监管不确定性、地缘政治不稳定以及全球利率上升。

这位部长警告称，半导体行业的波动可能加剧更广泛的宏观经济波动。谈及卖空时，他表示，政府将重点打击非法交易并加强对不公平交易的监管，而不是进一步放宽规则。

2023年底，韩国实施全面卖空禁令，以遏制波动性和非法交易。这项持续17个月的禁令在2025年3月启动集中式违规侦测系统后被取消。

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