韩国力争在年底前完成与美国就迁移共同使用的空军基地达成全面协议的谈判，其中包括光州市的设施。《韩国先驱报》援引一名了解磋商进程的消息人士报道了这一消息。

该协议将确定迁移五个共同驻扎基地的原则和程序，美国空军可在紧急情况下在这些基地部署其资产。首尔为驻韩美军提供这些设施用地。

迁移光州的基地

迁移光州基地的问题与当局计划在该市及周边地区发展大型半导体制造产业集群有关。韩国空军第1战斗机联队驻扎在该基地。

根据计划，光州军用机场将迁至邻近的务安郡。同时，第1战斗机联队及其训练中队计划分配至庆尚北道、忠清北道和忠清南道的三处基地。

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与美国的谈判

自2021年韩国计划迁移大邱军用机场后，首尔和华盛顿一直就基地迁移规则进行磋商。相关设施还包括位于清州、金海和水原的空军基地。

双方于2024年10月初步就协议达成一致，但据报道，谈判在2025年11月因美方提出的提案草案而陷入僵局。最近的工作磋商推动了对文件措辞的协调。

国防部发言人全宾娜表示，首尔正讨论将临时迁移位于光州基地的美国军事设施纳入总体协议。双方还在考虑暂时停止这些设施的维护，以避免不必要的开支，并避免延误工业项目。

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