韩国周五将6名朝鲜渔民遣返回朝鲜，他们所在的船只此前在东海郁陵岛附近的国际水域漂流。第七名船员决定留在韩国并申请保护，《韩国先驱报》报道。

经海上分界线返回

据韩国统一部消息，载有6名船员的船只于8时33分自行越过北方界线——两韩之间事实上的海上边界。约9时，该船与在界线以北等待的朝鲜船只会合，随后继续向北航行。

韩国军方于11月3日在庆尚北道郁陵岛以北的国际水域发现这艘漂流渔船，并与海岸警卫队一道将其拖至安全地点。船上共有7人——据报道，均为年龄在40岁至50岁之间的男性。

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核实船员的决定

船员接受了由5个政府部门参与的联合调查。调查人员核实了船只漂流的情况、可能存在的安全风险，以及船员的意愿：返回朝鲜还是在韩国定居。联合国军司令部的代表也分别询问了每个人，以确认其决定出于自愿。

韩国当局表示，出于人道主义考虑并尊重6名船员的意愿，将他们遣返回朝鲜。留下的男子受到韩国情报机构保护，并将作为朝鲜叛逃者获得保护。统一部解释称，他从调查一开始就申请韩国保护，尽管他最初并无逃离朝鲜的意图。

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