韩国国家队在卡塔尔赖扬的贾西姆·本·哈马德体育场进行的一场友谊赛中以2:3负于沙特阿拉伯。这是韩国队自2005年8月以来首次输给沙特队。国家队队长孙兴慜赛后表示，尽管球队付出了努力，但对结果感到失望。

射门占优未能带来胜利

据《韩国先驱报》报道，世界排名第32位的韩国队对排名第55位的沙特阿拉伯队完成了15次射门。其中，韩国队有6次射门命中目标。孙兴慜指出，在友谊赛中，重要的是从失利中吸取教训并继续前进，因为球队将于周二在多哈对阵卡塔尔。

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队长承认自己的失误

第66分钟，当时沙特阿拉伯以3:1领先，孙兴慜在禁区中央区域断下门将穆罕默德·阿尔-奥韦斯一次较弱的传球，但射门远远高出横梁。这名球员承认自己本应把握住这次机会，并向队友道歉。

韩国队的进球由吴贤揆和李在城在配合进攻后打入。孙兴慜还表示，球队在上半场拥有不错的机会，但因缺乏准确性而未能把握。根据《韩国先驱报》的消息，这是在黄仁范、黄喜灿和金玟哉因不满孙兴慜的领导方式而表示打算退出国家队后，国家队进行的首场比赛。周四，球员们表示已经解决了分歧。

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