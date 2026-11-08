韩国政府和执政的共同民主党已同意考虑提供约2万亿韩元，即15亿美元，用于消防部门紧急且必要的投资。这笔资金旨在减轻地方政府的财政负担，目前地方政府承担了此类支出的大部分，《韩国先驱报》报道。

地方预算负担

这一决定在首尔总理官邸举行的执政党、政府和总统府代表会议上进行了讨论。共同民主党高级发言人朴成俊表示，尽管消防员于2020年获得公务员身份，但地方政府支付约90%的消防开支。中央政府承担消防部门预算的约10%。

朴成俊还表示，在国会审议2027年预算期间，政府将寻求为消防设备、培训设施和专业医疗服务提供额外资金。与此同时，基础2万亿韩元的融资和分配机制尚未确定。

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烟草税与应对基金

总统府主任林光贤表示，当局将就消防部门额外支出以及可能使用未来挑战应对基金一事与国民议会协商。政府和该党还计划恢复一个关于财政分权的跨部门工作组。

另行讨论的是，将对烟草消费税征收的地方教育税收入重新定向。该税每年为地方教育筹集约1.5万亿韩元，并将于2026年底到期。共同民主党提议将全部金额用于消防部门，这可能使支持方案增加至超过3.5万亿韩元。

消防员死亡后引发讨论

消防员金镇锡于10月17日因在首尔以西富川一家工厂灭火时受伤而死亡，此后有关资金的讨论加剧。最终援助金额、应对基金的资金来源以及税收收入的去向，将在国会审议2027年预算期间确定。

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