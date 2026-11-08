韩国决定将清海部队的行动区域从亚丁湾扩大至阿曼南部、靠近杜库姆港的海域。据《韩国先驱报》报道，新区域距离霍尔木兹海峡约650公里。

清海部队历来在亚丁湾执行反海盗任务。周四在副部长级会议上获批的延长该部队海外部署的更新提案，还 предусматривает为该分队增配海上巡逻机、爆炸物处理专家和无人扫雷设备。

部队的新任务

这些新增装备旨在将该部队的能力扩展至打击海盗以外的领域，尤其包括海上监视以及应对潜在水雷威胁。首尔强调，清海部队将继续由韩国独立指挥，不会直接参与美国与伊朗之间的冲突。

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官员还指出，韩国军队实际进入霍尔木兹海峡需要获得国会的单独批准。

外长访问法国

韩国外交部长赵显周日前往法国，出席将于周一和周二在马赛举行的七国集团外长会议。预计与会者将讨论中东局势、能源供应多元化以及人工智能安全。

美国国务院确认，国务卿马尔科·鲁比奥也将访问法国。赵显与鲁比奥的单独会晤尚未得到正式宣布，但若举行会晤，可能议题包括扩大清海部队任务，以及恢复就韩国建造核动力潜艇计划进行双边磋商。首尔寻求华盛顿在为计划中的潜艇获取核燃料方面的合作。

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