韩国与中国在扩大自由贸易协定的谈判中已在很大程度上完成磋商。新安排尤其涵盖娱乐业、旅游业和金融服务，Euronews报道。这一消息是在韩国总统李在明与中国国家主席习近平于深圳举行的亚太经济合作组织峰会期间会谈时宣布的。

中国商务部表示，在正式签署文件之前，双方仍需完成技术细节、翻译和法律审查。

电影和电子游戏的准入

北京同意对韩国电影和电子游戏领域企业适用与其他国家企业相同的规则。首尔贸易部门表示，中国还承诺在审查审批申请时，不歧视韩国电影和网络游戏。

这些安排将扩大联合制作机制：除电影外，还将涵盖电视剧、动画、娱乐节目和纪录片。被正式认定为联合制作的作品将获得中国内容地位，不计入外国作品配额。同时，电影在上映前仍将接受中国的内容审查。

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K-pop演唱会未获保证

在首尔于2016年决定部署美国导弹防御系统后，韩国娱乐行业企业在中国面临限制。北京未正式承认这些限制的存在，而这些限制影响了电影、电视节目和现场演出。

据《韩国先驱报》报道，韩国总统府一名高级官员表示，该协议并不要求双方批准演唱会，但为与中国讨论这一问题开辟了更多渠道。行业代表也谨慎评估，这些承诺是否会为内容制作商带来实际变化。

旅游和服务

根据扩大后的协议，在中国23个指定地区开展业务的韩国旅行社，包括在北京和上海的旅行社，将能够为中国公民和居住在当地的外国人组织出境旅行。零售商也将能够经营由30家或以上门店组成的连锁店，而无需与中国合作伙伴成立合资企业。

作为交换，韩国同意扩大中国企业进入法律、零售和视听服务领域的准入。两国还同意不将技术转让作为投资条件。两国最初的自由贸易协定于2015年12月生效，关于扩大该协定的谈判于2018年3月启动。

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