韩国已确保11月和12月的原油供应达到去年供应量的90%。在中东危机以及霍尔木兹海峡贸易流受扰的背景下，该国贸易、工业和能源部表示，OilPrice报道称。

1月供应

据该部称，现有的1月原油供应协议相当于2026年1月水平的75%。一周前，该国已确保1月供应量的50%，但近几天的签约量有所增加。

韩国政府预计，该国在明年初不会面临原油短缺。11月和12月的石油供应已确保达到去年供应量的100%。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

替代供应商

1月至8月，沙特石油在韩国进口中的份额自2021年以来首次降至30%以下。据OilPrice报道，伊朗战争导致霍尔木兹海峡关闭、部分沙特货物延误，以及油价和运费上涨后，韩国炼油商于3月开始寻找替代供应来源。

美国石油在韩国进口中的份额于4月首次超过20%，此后一直高于这一水平。同月，该国确保了2.73亿桶无需经由霍尔木兹海峡运输的中东和哈萨克斯坦石油。6月，韩国还与加拿大达成协议，今年将加拿大石油进口量提高至三倍，并在未来几年增加从加拿大出口项目采购液化天然气。

关注我们在