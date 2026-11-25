韩国将在新版国防白皮书中保留将朝鲜政权和军队定义为敌人的表述。这将是李在明担任总统以来的首份此类出版物，据《韩国先驱报》援引该国国防部官员报道。

据该部门一名代表称，文件将保留把朝鲜政权和军队定义为韩国敌人的表述。新版白皮书计划在汇总国防预算和政策材料后于12月底发布。

背离自由派政府的做法

这一决定不同于前任自由派政府卢武铉和文在寅的做法。他们没有直接称朝鲜政权和军队为敌人，而是侧重于平壤军事能力带来的威胁，包括大规模杀伤性武器。

李在明于2025年6月就任后，将与朝鲜和平共处作为其政策的主要方向之一。就职七天后，他的政府停止了在边境通过扩音器进行的广播。在2025年8月光复节的演讲中，他表示尊重朝鲜的政治制度，并拒绝通过吞并实现统一。

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平壤的立场

与此同时，平壤并未表现出与首尔互动的意愿。2023年12月，朝鲜领导人金正恩将两韩关系描述为两个敌对国家之间的关系。在执政的朝鲜劳动党第九次代表大会上，他于2月称韩国为主要敌对国家和一贯的主要敌人。

韩国国家战略研究院统一战略中心主任文成默认为，保留这一表述反映的是安全局势，而非李在明政府对朝政策的变化。他表示，韩国不能放松军事戒备，因为朝鲜将其视为敌人，并以武器相威胁，包括常规武器。

“主要敌人”一词首次出现在韩国1995年国防白皮书中。在尹锡悦担任总统期间，鉴于平壤的核与导弹威胁，将朝鲜政权和军队定义为敌人的表述于2022年版文件中恢复。

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