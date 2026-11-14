南苏丹国家选举委员会将原定于2026年12月22日举行的大选推迟至2027年2月11日。委员会于11月14日公布了更新后的选举日程，阿纳多卢通讯社报道。

新的选举日程

选民登记将于11月14日至28日进行，初步选民名册应于11月29日公布。公民可在11月30日至12月6日期间对其提出异议。选举官员将在12月7日至13日审查异议并作出更正，而申诉和司法审查程序计划于2027年1月1日前完成。

更正后的名册应于1月2日至8日提交，最终名册将于1月9日公布。候选人提名将于11月29日开始，届时将发布收集签名的表格。候选人文件将于12月14日至20日受理，拟提名候选人名单计划于12月21日公布。

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结果与准备工作

针对候选人提名的异议、更正和上诉将受理至1月17日。委员会计划于1月18日至21日公布最终候选人名单。委员会计划于2月15日宣布最终选举结果，并于2月16日公布。处理选举争议的期限为148天，即从2月17日至7月15日。

国家选举委员会主席加布里埃尔·博尔·登表示，登记工作将在该国10个州和3个行政区的3161个投票中心进行。为此已招募并培训了22127名工作人员。他说，选举材料和设备已运抵各州及行政区首府，一项综合物流计划规定在未来两天内将其运送至各个中心。

选民登记需提供国民身份证、护照或其他证明身份和年龄的官方文件。没有证件的公民可在传统领导人的协助下，使用特别身份识别表格进行登记。

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