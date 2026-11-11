南苏丹将向投资者提供14个石油区块——OilPrice

南苏丹计划为14个石油勘探区块吸引新资本，并将产量从约17万桶/日提高至23万桶/日。这些提议计划于本月底在朱巴举行的南苏丹石油与能源会议上向投资者展示。

据OilPrice报道，会议组织方估计该国目前的产量为17万桶/日。南苏丹石油部一名官员曾在8月表示，产量为17.5万桶/日，并将到2027年8月达到20万桶/日定为目标。

出口依赖经由苏丹的路线

南苏丹依赖穿过邻国苏丹、通往红海港口的管道。来自1、2和4号区块的石油经由西科尔多凡州的赫格利格地区进入大尼罗河管道。该媒体称，周边地区由苏丹快速支援部队（RSF）控制，而苏丹军队控制着红海沿岸的终端。赫格利格设施的安全由南苏丹军人保障。

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一份援引未具名石油行业消息人士的9月报告称，朱巴将每桶经由其控制地区运输的南苏丹石油所收取的11美元中的4美元交给RSF。该报告称，其余7美元由与军队结盟的苏丹政府获得。OilPrice指出，没有公开数据能够确定RSF是以石油、现金还是出口收入的形式获得其份额。

第二条出口线路也遭遇中断

另一条路线——Petrodar管道——将帕洛赫3号和7号区块的Dar Blend原油经由苏丹境内六座泵站输送至红海沿岸的巴沙耶尔终端。2024年2月的管道破裂使南苏丹出口量减少约三分之二，产量从约15万桶/日降至6.2万桶/日。2025年4月全面运输恢复，此后苏丹石油设施多次遭到无人机袭击。

据一名消息人士估计，管道停运使南苏丹经济在2025财年缩水约24%。2024年，石油提供了预算可用政府收入的89%；在2021年至2024年期间，石油提供了该国几乎全部出口收入。石油部还估计，自然年产量下降率为20%：要达到23万桶/日，投资者需要抵消产量下降，并总计新增约9.4万桶/日。

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