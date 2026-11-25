韩国炼油公司S-Oil已完成位于蔚山的Shaheen石化综合体建设，项目价值9.26万亿韩元，即69亿美元。这是韩国历史上规模最大的石化投资，《韩国先驱报》报道。

该综合体计划在试运行后于2027年开始商业运营。S-Oil称，Shaheen将增加约320万吨的年度石化产能，并将此类产品在公司总产量中的占比从12%提高至25%。

Aramco的投资

为纪念项目竣工和S-Oil成立50周年而举行的仪式在首尔举行，约500名嘉宾出席。其中包括韩国贸易、工业和资源部长金正官、沙特阿拉伯能源部负责石油和天然气事务的助理部长穆罕默德·本·阿卜杜勒拉赫曼·易卜拉欣，以及沙特阿美总裁兼首席执行官阿明·纳赛尔。

S-Oil于2022年11月宣布投资Shaheen，当时沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼正在访问韩国。建设于2023年3月开始。阿明·纳赛尔称，Shaheen是Aramco在韩国最大的投资。沙特国有石油公司于1991年首次投资S-Oil，并在2015年成为其大股东。

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乙烯生产

这座占地88万平方米的综合体位于温山国家产业园区。其包括一套蒸汽裂解装置，S-Oil称其为全球最大的单线同类装置。该装置每年可生产180万吨乙烯，以及丙烯和丁二烯。部分乙烯将被加工成聚乙烯，后者尤其用于包装。

S-Oil预计，该综合体83%的原料将来自其自有设施。该项目将首次商业化应用由Aramco和美国Lummus Technology开发的Thermal Crude-to-Chemicals技术，将原油和低价值炼化残余物转化为石化原料。

该公司还计划通过管道向蔚山此前依赖进口的生产商供应原料，并通过与Aramco有关联的SABIC公司向海外销售聚乙烯。

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