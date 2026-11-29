韩国中场李刚仁在西班牙西甲联赛马德里竞技客场对阵埃尔切的比赛中进球，马德里竞技以3比2获胜。这是这名25岁球员73天来的首粒进球，也是他本赛季联赛的第三个进球。

据《韩国先驱报》报道，2026/27赛季第14轮比赛在埃尔切的马丁内斯·巴莱罗球场举行。李刚仁与胡利安·阿尔瓦雷斯搭档进攻线，首发代表马德里竞技出场，在场上踢了70分钟后被罗德里戈·门多萨换下。

第七分钟进球

客队在第五分钟首开纪录：亚历杭德罗·格里马尔多罚进点球。两分钟后，李刚仁将马德里竞技的领先优势扩大。马德里竞技在埃尔切禁区附近向对手施压，这名韩国球员断球后进入禁区，用左脚将球射入球门右角。

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此前，李刚仁上一次进球是在9月17日马德里竞技主场对阵奥萨苏纳的比赛中，该场比赛以4比0获胜告终。这个进球是他在八场西甲比赛和11场正式比赛中的首球。本赛季，他参加了全部14场联赛，11次首发，并送出一次助攻。

马德里竞技升至第二位

埃尔切在第26分钟凭借马尔蒂姆·内托的进球缩小差距。中场休息前，阿尔瓦雷斯接亚历克斯·巴埃纳的助攻再次扩大客队领先优势——3比1。下半场开始时，布巴·桑加雷打进埃尔切第二球，但主队未能扳平比分。

在西甲取得两连胜后，马德里竞技积34分并升至第二位。与领头羊巴塞罗那的差距为两分。这家马德里俱乐部将于12月3日客场对阵巴塞罗那。

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