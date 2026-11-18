北爱尔兰队客场1:1战平匈牙利，获得小组第一并升入欧洲国家联赛最高级别联赛。据《卫报》报道，斯托克城球员贾斯汀·德文尼在第65分钟打入了对迈克尔·奥尼尔的球队至关重要的一球。

在匈牙利的平局带来小组第一

匈牙利队在第35分钟首开纪录：巴尔纳巴什·瓦尔加在防守失误后单刀面对门将皮尔斯·查尔斯并破门。这是北爱尔兰队在本届赛事中的首个失球，并在当时将匈牙利送上小组第一的位置。

艾萨克·普赖斯击中门柱后不久，德文尼在禁区外凌空抽射，将球送入球门左上角。匈牙利在比赛末段试图绝杀，但奥尼尔的球队守住了平局，从而保持了1分的领先优势。

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挪威反超丹麦，爱尔兰共和国晋级附加赛

挪威凭借战胜丹麦获得了四分之一决赛席位。丹麦队在14分钟内便凭借拉斯穆斯·霍伊伦和皮埃尔-埃米尔·霍伊别尔的进球以2:0领先。埃尔林·哈兰德在中场休息前扳回一球，马丁·厄德高则在第83分钟扳平比分。

在伤停补时第六分钟，哈兰德罚进点球。此前，VAR判定约阿希姆·安诺生在禁区内手球，裁判因此判罚点球。两队均以9分结束小组赛，但挪威凭借相互交锋战绩力压丹麦，此前一场比赛他们也以3:2获胜。

爱尔兰共和国队在阿维瓦体育场以3:0击败科索沃，获得所在小组第二名，从而确保参加升级附加赛。科索沃从第26分钟起少一人作战，克雷什尼克·哈伊里齐因在门线上手球被罚下。特洛伊·帕罗特罚进两粒点球，杰克·莫伊兰则在利亚姆·斯凯尔斯传中后头球攻入第三球。

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