自2005年起拥有加入欧盟候选国地位的北马其顿，至今尚未开启六个谈判集群中的第一个。该国于2022年7月正式启动入盟谈判，但开启第一个集群取决于通过宪法修正案，将保加利亚人纳入该国获承认社群名单，德国之声报道。

开启谈判集群的条件

这项修正案是2022年法国担任欧盟轮值主席国期间达成的妥协方案的一部分。当时，保加利亚撤销了对北马其顿推进进程的否决，但将后续步骤与修改宪法挂钩。修正案的通过需要获得三分之二议员的支持，而这一支持目前尚未取得。

欧盟负责扩大事务的委员玛尔塔·科斯11月表示，北马其顿属于在使本国立法与欧盟标准接轨方面准备程度最高的国家之一。同时，她指出，该国必须满足已商定的宪法条件，才能开启第一个集群。

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斯科普里要求获得保障

斯科普里政府表示，加入欧盟是一项战略目标，但希望获得保证，即宪法修改不会引发索非亚提出新的要求。两国之间的争议涉及历史、语言和身份认同问题。

北马其顿总统戈尔达娜·西利亚诺夫斯卡-达夫科娃表示，愿意与保加利亚和欧盟进行谈判，但强调需要明确后续条件。根据Societas Civilis民主研究所的一项代表性调查，71%的受访者支持加入欧盟，而支持宪法修改的比例为24%。在马其顿族群中，对修正案的支持率为11%。

在北马其顿陷入停滞之际，黑山可能于2028年成为欧盟第28个成员国，而阿尔巴尼亚若保持当前改革速度，可能在2027年底前完成入盟谈判。

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