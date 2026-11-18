在英国，剑桥安格利亚鲁斯金大学的研究人员分析了英国生物样本库（UK Biobank）项目中250,791名饮酒成年参与者的数据。在14年的随访期间，他们发现饮用啤酒和烈酒与急性肾损伤风险升高之间存在关联，《卫报》报道。

啤酒和烈酒的风险

每周饮用9个单位烈酒的人，发生急性肾损伤的可能性比每周饮用1个单位的人高26%。在每周饮用24个单位啤酒的人群中，风险比饮用3个单位啤酒的人高15%。

这项发表于《Scientific Reports》期刊的研究作者强调，他们发现的是统计学关联，而非因果关系。急性肾损伤风险较高的参与者，其C反应蛋白水平也更高，中性粒细胞计数升高。研究人员认为，啤酒和烈酒可能通过炎症机制与肾损伤有关。

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关于葡萄酒的结论

每周饮用少于14个单位的红葡萄酒或白葡萄酒，与急性肾损伤风险增加没有关联；报道指出，这可能具有保护作用。同时，作者另行报告称，在男性中以及每周饮用不超过14个单位时，红葡萄酒呈现保护趋势。超过这一水平时，饮用葡萄酒的人群中也发现了风险。

鲁道夫·舒特医生指出，急性肾损伤可能导致慢性肾病、肾衰竭，并增加过早死亡的风险。酒精研究所（Institute of Alcohol Studies）负责人彼得·赖斯呼吁谨慎解读关于葡萄酒可能益处的结论，因为葡萄酒消费者通常具有较少的饮食和行为风险因素，且更为富裕。

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