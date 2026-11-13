11月13日，苏格兰队在汉普登公园球场举行的欧足联国家联赛B1组比赛中以2比1击败北马其顿队。据天空体育新闻报道，阿斯顿维拉中场约翰·麦金为主队攻入两球。

下半场进球

上半场以0比0结束。苏格兰球迷在球队以0比0的比分走向更衣室时发出嘘声。中场休息前，斯科特·麦克托米奈、切·亚当斯和基兰·蒂尔尼均获得危险机会；下半场开始不久，比利·吉尔摩接到亚当斯传球后射门高出横梁。

第54分钟，亚当斯从一名后卫脚下赢得对抗，并为麦金创造了射门位置，后者随即首开纪录。仅仅三分钟后，埃尔明·拉斯托德尔在角球传中后头球扳平比分。比赛末段，麦金罚进点球，该点球是在汉农-多克遭犯规后判罚的。

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小组出线机会

斯洛文尼亚与瑞士战平后，这场胜利让苏格兰保留了在B1组获得第二名的机会。为此，苏格兰人需要在周一于圣加仑击败瑞士，并期待北马其顿最后一场比赛出现对他们有利的结果。

苏格兰主教练塞巴斯蒂安·波科尼奥利取得了自己在汉普登公园球场的首场胜利。球队队长安迪·罗伯逊完成了代表国家队的第102场比赛，追平了同样由肯尼·达格利什爵士保持的出场纪录。

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