晚进食与代谢风险升高有关联——News-Medical

UTHealth Houston的研究人员发现，在肥胖成年人中，晚型睡眠类型、较晚的进食时间与更多代谢综合征风险因素之间存在关联。据News-Medical报道，同时具有晚型睡眠类型和夜间进食习惯的参与者，其代谢风险最高。

睡眠模式与进食时间

科学家分析了昼夜节律行为的两个方面：睡眠类型——即一个人倾向于更早醒来或更晚入睡——以及进食时间。具有晚型睡眠类型的参与者，通常被称为“夜猫子”，比早型睡眠类型的人更常具有更多代谢综合征风险因素。

代谢综合征是一组会增加心血管疾病、卒中和2型糖尿病风险的状况。研究作者认为，内部生物钟与日常作息之间的不一致，可能会通过肠道微生物组和肠道屏障功能的变化而与健康风险相关。

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炎症迹象与微生物组变化

为评估免疫和代谢变化，研究人员建立了一项代谢炎症指标。代谢风险较高的参与者表现出肠道屏障通透性增加的迹象。在这种状态下，通常留在肠道内的物质可能进入血液，并促成炎症。

研究团队还单独研究了针对微生物组的干预是否能改善肠道屏障功能。在接受此类干预后肠道屏障功能得到改善的参与者中，能够产生短链脂肪酸的有益细菌数量增加。

这项工作由UTHealth Houston麦戈文医学院内科系胃肠病学研究中心主任、教授法拉兹·比谢赫萨里领导。该研究发表在《iScience》期刊上。

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