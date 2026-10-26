在巴基斯坦拉合尔，拉合尔专区2050年总体规划可能建议，在非法住房项目合法化之前征收高额罚款、土地用途变更费或采取其他措施。这将适用于建在绿区内、后经政府决定被划为棕区——住宅及混合用途区域——的开发项目。

与此同时，仍位于绿区内的住房项目将不会被合法化。据《黎明报》报道，将对这类开发项目采取行动。

对开发商的制裁

拉合尔发展局都市部门的一名官员向该报解释说，在许多非法住房项目中，地块所有者迅速建造房屋并搬入居住。当地还设置了满足居民需求的商业设施。

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部分绿区被重新划为住宅及混合用途区域后，合法开发商在出售地块时遇到了困难。该官员称，他们以更高价格购地，并投入资金进行开发。拟议的制裁措施旨在惩罚在区域状态变更前于绿区内开发的开发商，并保护依法开发项目者的利益。

规划状态

今年2月，拉合尔发展局管理机构在就3.2亿巴基斯坦卢比的费用与顾问进行谈判后，允许都市部门完成该规划的编制工作。目前，该地区的城市规划事务由经修订的2016年拉合尔专区规划管辖。

该2050年规划于2022年完成，但随后在拉合尔高等法院受到质疑，该法院于2023年1月暂停了其效力。该文件规划在古尔伯格建设一个新的城市中心，并涵盖拉合尔、谢胡布拉、卡苏尔和南卡纳萨希布。上周，环境部门与拉合尔发展局共同就该项目的环境问题举行了公开听证会。

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