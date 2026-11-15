同人小说平台Archive of Our Own（AO3）在停运两周后已恢复服务，但其部分功能暂时仍不可用。运营该服务的非营利组织Organization for Transformative Works（OTW）采取了这些限制措施，以便在此前宣布的最长四周期限之前恢复网站，Engadget报道。

哪些功能受到限制

目前，用户无法使用图标，也无法从外部来源导入作品。作品上传仅支持HTML格式。OTW表示，这些功能将会恢复，且没有任何用户图标被删除。

AO3恢复在线后，访问者在加载页面时可能会遇到延迟。该组织解释说，这是为管理流量而采取的有意措施，并建议用户刷新页面后再次尝试。

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用户数据和草稿

OTW表示，作品、书签、kudos标记及其他用户数据均已保存。在停运期间，该组织还暂停了自动删除草稿。建议用户登录账户并进行检查，因为从11月29日起，该机制将再次删除超过30天的草稿。

AO3于10月底在发现安全事件迹象后被关闭。OTW没有披露为应对此事件而实施的变更细节，但表示正与一家安全公司合作。该组织指出，没有理由认为用户数据库已遭泄露，但无法完全排除这种可能性。建议用户更改密码、更新关联的电子邮件地址，并在使用相同密码的其他网站上修改密码。

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