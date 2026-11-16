预测市场平台Kalshi计划在未来几个月内在美国推出股票交易服务。一名了解该公司计划的人士向CNBC透露了这一消息。

进军传统金融市场

股票交易将成为Kalshi在预测市场之外向传统金融工具扩展业务的最大一步。目前，体育合约占该平台交易的很大一部分。Kalshi因此正面临来自美国各州和立法者日益增多的法律挑战。

据CNBC报道，Kalshi在7月收购经纪自营商FB Securities后，获得了提供股票交易的能力。该公司于2024年在特拉华州成立，并于2025年12月向美国证券交易委员会注册。FB Securities未回应置评请求。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

金属和加密货币期货

9月，Kalshi推出了与包括黄金和白银在内的贵金属挂钩的永续期货。此前在7月，该公司向美国商品期货交易委员会提交申请，拟提供事件合约以外的工具。5月底，该平台还获得批准，可上市与加密货币挂钩的永续期货。

《华尔街日报》最先报道Kalshi拟推出股票交易。将股票交易与部分预测市场相结合的Robinhood，其股价周一收盘下跌7.8%，市场当日出现更广泛的抛售。

关注我们在