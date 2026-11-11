南非游泳运动员塔季娅娜·史密斯是南非获得奥运奖牌最多的运动员。她宣布，今后将在国际比赛中代表荷兰参赛。据BBC体育报道，这名29岁的运动员在宣布时未能抑制住泪水。

双重国籍

史密斯拥有双重国籍，因为她的父亲是荷兰人。这名游泳运动员表示，她一直既是荷兰人，也是南非人。她称，代表荷兰参赛将让她有机会通过体育了解自己的部分身份认同和传承。

她还指出，此举可能帮助她建立更具可持续性的职业生涯。史密斯解释说，游泳项目中的资金和实际困难，是她此前的职业生涯难以维持的原因之一。此前，这名运动员曾表示，财务问题影响了她退役的决定，其中包括她与南非游泳联合会就奖金问题发生的争议。

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重返赛场

史密斯在2024年巴黎奥运会后退役，但于9月决定重返赛场。她希望参加50米蛙泳项目，该项目将首次被纳入2028年洛杉矶奥运会比赛项目。

在2021年东京奥运会上，史密斯获得200米蛙泳金牌和100米银牌。在2024年奥运会上，她获得100米金牌和200米银牌。2018年至2023年间，这名游泳运动员还在世界锦标赛和英联邦运动会上赢得四枚金牌。

史密斯将继续在南非生活和训练。她代表荷兰国家队的首次亮相预计将在12月1日至6日举行的世界短池游泳锦标赛上进行。

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