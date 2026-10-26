俾路支省部落领袖反对废除萨达尔制度——《黎明报》

在巴基斯坦奎达，部落领袖反对通过省议会决议废除传统的萨达尔和纳瓦布制度的倡议。他们表示，这样一份文件无法消除一个据他们所说已存在数个世纪的制度。

据《黎明报》报道，部落代表在周日的新闻发布会上表示，废除这些制度的决议已提交至俾路支省议会。他们强调，萨达尔的地位具有传统性和世袭性，而不仅仅是一项官方任命。

部落领袖的论点

纳瓦布·穆罕默德·汗·沙赫瓦尼表示，个别部落首领或其同伴的过失不应成为谴责整个制度的理由。据他称，部落领袖通过双方同意解决争端，并在个别情况下处以罚款，以防止进一步的暴力。

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部落代表称，这一机制数代以来一直提供便捷且低成本的争端解决方式。他们呼吁当局说明废除传统制度的依据，并提供其有害性的证据。

要求加强国家机构

沙赫瓦尼指出，维护法治、安全与和平，提供基本服务以及快速、可及的司法公正，是国家的职责。他认为，当局应首先改善治理并加强公民信任，然后再考虑对部落结构作出改变。

萨达尔·卡迈勒·汗·班古尔扎伊也表示，仅凭一项议会决议不足以废除萨达尔和纳瓦布制度。他补充说，若这些制度被废除，政府必须加强正式司法体系，以便人们仍能获得快速且经济上可负担的司法救济。他还表示，由于俾路支省的安全局势，部落首领和其他有影响力的人物无法在奎达以外自由出行。

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