宾夕法尼亚州立大学医学院的研究人员启动了一项第一期临床试验，针对复发性尤因肉瘤患者，将CK2酶抑制剂与基于伊立替康的治疗联合使用。该研究旨在评估这种治疗的安全性和耐受性；该试验与Beat Childhood Cancer Research Consortium合作，已在27家医院开展。

据News-Medical报道，第一期完成后，科学家计划启动研究的第二期。届时，他们将检验所选药物组合是否能改善治疗反应率。

该方法如何发挥作用

尤因肉瘤是一种罕见的骨和软组织癌症，影响儿童和青少年。其生长和扩散与EWS-FLI1融合蛋白有关。科学家指出，迄今仍无法直接阻断这种蛋白。

该团队聚焦于酪蛋白激酶II，即CK2，这种酶可稳定EWS-FLI1并保护其不被降解。在临床前研究中，科学家使用了CK2抑制剂silmitasertib，也称为CX-4945。降低CK2活性会导致EWS-FLI1更积极地降解，并抑制与其相关的致癌信号通路。

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临床前研究结果

研究人员分析了尤因肉瘤肿瘤患者可获得的遗传数据，发现其中CK2含量很高。该酶更高的水平和活性与更差的疾病结局相关。

在细胞培养中，包括源自患者的细胞培养，阻断CK2降低了癌细胞迁移和穿透组织的能力。在移植有人类肿瘤的小鼠模型中，这种治疗减缓了肿瘤生长并延长了生存期。在细胞培养中，CK2抑制剂还与用于复发性尤因肉瘤的伊立替康联合使用。

作者表示，这种疾病的标准化疗在30多年里没有改变，而复发性或转移性尤因肉瘤的五年生存率仍低于30%。这项临床前研究结果已在线发表于《Molecular Cancer Therapeutics》期刊。

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