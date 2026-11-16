毛里西奥·波切蒂诺已派遣其教练组的三名成员前往英国曼彻斯特，为他出任Manchester United主教练做准备。据《卫报》报道，这位阿根廷人还将以美国男足主教练身份带队进行一场比赛。

教练前往曼彻斯特

美国队在迈阿密以6比0战胜海地队后，助理教练赫苏斯·佩雷斯、守门员教练托尼·希门尼斯和体能教练塞巴斯蒂亚诺·波切蒂诺前往曼彻斯特。佩雷斯长期与波切蒂诺共事，并经常在新闻发布会和公开活动中与他一同亮相。

波切蒂诺将于周三正式开始在Manchester United的工作。他与俱乐部签订了一份为期两年半的合同，准备新职位上的首场比赛的时间不多。

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执教美国队的最后一场比赛

周二，波切蒂诺将在辛辛那提率领美国队参加中北美及加勒比国家联赛四分之一决赛次回合对阵海地队的比赛。他表示，这场比赛结束后，他将全力专注于下一个项目。

波切蒂诺执教Manchester United的首场比赛将是周日客场对阵Liverpool的英格兰超级联赛比赛。这将是他执教第四支英格兰球队的首场比赛。

波切蒂诺说：“今天我们的任务是专注于在辛辛那提对阵海地队的比赛。但一旦我们结束这场比赛，我们将100%专注于下一个项目。”

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