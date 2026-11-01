维多利亚州夫妇请求不要监禁记者——澳大利亚广播公司新闻

在澳大利亚，大卫和克里斯汀·沃德夫妇请求法院不要监禁43岁的体育记者克里斯托弗·约翰·格雷奇，后者已承认盗窃超过11.7万美元。沃德夫妇支持推迟宣判，以便法院评估其康复前景。

从保险箱盗窃

据澳大利亚广播公司新闻报道，沃德家族在维多利亚州经营地区媒体网络Wimmera Mallee News。格雷奇在沃拉克纳比尔镇的沃德夫妇家中居住了14个月——自2023年9月起，当时他在《Warracknabeal Herald》报纸工作。

沃德夫妇的住宅位于一座前银行建筑内，设有钢筋混凝土金库，里面有保险箱和现金箱。进入金库、保险箱和现金箱需要两把不同的钥匙以及仅沃德夫妇知晓的锁具密码。他们此前曾允许格雷奇使用金库存放他的邮票收藏。

法庭获悉，沃德夫妇旅行时，格雷奇有时独自留在房子里。他承认非法闯入及四项盗窃罪。在2025年3月，他被控从桌上盗窃580美元、从大卫·沃德的钱包中盗窃500美元、在《Warracknabeal Herald》盗窃700美元，以及从保险箱中盗窃11.6万美元。

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赔偿与延期宣判

根据法庭资料，格雷奇秘密将沃德夫妇的钱分批转入两个银行账户，每笔金额最高达1万美元，随后将这些钱用于下注，试图赢回此前的损失。他表示，对于自己针对这对待他如儿子的夫妇所做的事，他感到非常糟糕。

沃德夫妇正通过法院索赔112,050美元。格雷奇的辩护律师表示，他已偿还5,800美元，从自己的退休储蓄中提取2万美元以参加为期四周的赌博成瘾康复项目，并完成了26次咨询。

大卫·沃德称格雷奇是一名好记者，并帮助他找到了一份新的全职工作。凯利·布莱尔法官推迟宣判，以评估格雷奇的康复前景。该案下次庭审定于3月9日。

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