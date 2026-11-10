在乌克兰基辅，拉丽莎·伦多娃与丈夫谢尔盖在分离四年半后重逢。这名68岁的男子于10月30日与数百名居民一同从乌克兰南部暂时被占领的奥列什基撤离。当妻子前往英格兰时，他留在城内照看家庭住宅。

72岁的拉丽莎·伦多娃在奥列什基于2022年遭占领三个月后，前往英格兰与儿子同住。在基辅一家医院外见面时，她反复对丈夫说：“我不敢相信你在这里。”谢尔盖回答说，他自己也不敢相信。

被占领的奥列什基的生活

据《台北时报》报道，谢尔盖·伦多维称奥列什基为“死亡地带”。该市居民讲述了持续不断的无人机袭击，以及缺乏电力和供暖的情况。春季，随着食品供应停止，局势进一步恶化。

伦多维表示，他靠人道主义援助储备维生，包括面条、谷物，有时还有罐装肉和鱼。他还尝试用生了象鼻虫的战前面粉制作面饼。据他称，大约在4月，两名运送食品的男子死亡，此后食品配送完全停止。

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一些居民步行或骑自行车约20公里前往拉坚斯克寻找食物。当地医院的物资耗尽，法医也不敢前往该市进行尸检。

撤离与团聚

谢尔盖·伦多维表示，俄罗斯军队在道路和城市区域布设了地雷。他还说，在有组织的撤离行动之前，俄罗斯军人清理了该地区，以使其呈现出不同的样子：途中，他没有看到一辆被烧毁的汽车。

被撤离的奥列什基居民通过巴士和飞机，经由被占领地区、俄罗斯联邦——侵略国——以及白俄罗斯转移。拉丽莎·伦多娃行程约2000公里，在乌克兰与丈夫见面，并将他带往英国。他希望在那里与三个孩子和六个孙辈团聚。这名女子说，她计划用罗宋汤和瓦列尼基饺子把丈夫养胖。

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