1000万至1200万年前，日本附近两处俯冲带的形成，可能加速了太平洋另一侧加利福尼亚湾地区地壳的分离。研究人员认为，这一过程促成了下加利福尼亚半岛与墨西哥分离，并创造了后来科罗拉多河切割出大峡谷的条件。

Live Science报道了这项研究的结果。该研究于10月29日发表在《Science》期刊上。科学家使用了全球板块构造模型，并在得克萨斯高级计算中心的超级计算机上运行该模型。

构造应力的传递

加利福尼亚湾是一处裂谷带，大陆地壳在这里被拉伸并分离，形成可被海水填充的洼地。该地区最初的裂谷与北美西海岸附近法拉隆板块的俯冲有关。该板块的运动拉伸并减薄了北美板块的大陆地壳。

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不过，研究作者认为，若没有来自日本的额外影响，这一裂谷作用可能会以形成一个小型山谷或洼地而结束。在日本附近，一处俯冲带——太平洋板块在此俯冲到欧亚板块之下——变成了两处独立的俯冲带。拉伸应力的变化通过太平洋板块传递，并影响了下加利福尼亚地区。

更快的裂谷作用

研究人员称，加利福尼亚湾的裂谷作用持续了约600万至1300万年。这明显快于此类过程通常所需的3000万至8000万年。该海湾约在600万至800万年前形成，而裂谷作用将下加利福尼亚移至太平洋板块上。

科学家在关于应力和地幔性质的不同假设下检验了该模型，结果保持不变。研究共同作者、得克萨斯大学奥斯汀分校地球物理学家托斯滕·贝克尔指出，这项工作展示了地幔对流与构造板块运动之间的全球联系。这些结论也可能对研究板块边界和地震危险区具有重要意义，包括圣安德烈亚斯断层和喀斯喀特俯冲带。

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