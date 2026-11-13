ARC指标与阿尔茨海默病早期风险相关联——News-Medical

研究人员开发了一项脑功能连接指标ARC，可帮助在临床症状出现前评估认知能力下降和阿尔茨海默病进展的风险。据News-Medical报道，研究结果发表在《Science Advances》期刊上。

比较超级老化者与患者的大脑

由Stanford Medicine领导的团队分析了180名所谓超级老化者和110名患有确诊阿尔茨海默病的同龄人的静息态功能磁共振成像脑扫描。超级老化者被定义为75岁及以上、情景记忆优于中年人且执行功能与同龄人相当的人群。

研究人员基于这些数据的比较构建了阿尔茨海默病韧性—脆弱性连接组，即ARC。发现的连接模式涵盖与记忆、执行功能和情绪调节相关的前额叶、颞叶、岛叶和顶叶脑区。在初始样本中，该指标以约80%的准确率区分了两组；在由143人组成的独立组中，准确率为71%。

相同基线指标下的不同轨迹

随后，研究人员在1315名无认知障碍的成年人中测试了ARC：818人纳入主要样本，另有497人纳入独立样本。在观察开始时，具有类似超级老化者和类似阿尔茨海默病脑连接类型的两组，在认知测试结果以及β淀粉样蛋白和tau蛋白水平方面相近。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

不过，在后续观察期间，具有类似阿尔茨海默病模式的参与者认知功能下降更快，淀粉样斑块积累更为明显，转变为轻度认知障碍或阿尔茨海默病的风险也更高。具有类似超级老化者模式的人，其认知能力总体上保持得更好。

方法的潜力与局限性

作者指出，ARC为传统生物标志物和遗传风险因素补充了预测信息。尤其是，即使在已发现淀粉样蛋白病理的人群中，它也有助于区分未来认知能力下降的速度。

同时，该方法在可能用于临床之前仍需要进一步的前瞻性验证。这项研究为观察性研究，仅基于静息态功能磁共振成像，且未考虑认知能力下降的血管因素等问题。在探索性遗传分析中发现的CLYBL和FRMD6基因附近变异，未达到基因组统计显著性的标准水平，也未得到独立确认。

关注我们在